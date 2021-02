C.A.O. Italia cambia vertice: Deborah Agnoletti è la nuova presidente

Turn over di cariche al Centro Ascolto e Orientamento che adesso ha un nuovo presidente. A seguito delle dimissioni, dovute per motivi personali, dell’ex presidente Santina Villari, nonché fondatrice della neonata associazione, è subentrata Deborah Agnoletti.

La trentaduenne è stata eletta all’unanimità. Le cariche di consigliere e tesoriere sono state affidate rispettivamente a Nunziata Aurora Mostaccio e Bartola Rita Policastro. Sono stati riconfermati nel direttivo i soci fondatori, Gitto Mariano vice presidente e Dovile Loredana consigliera.

“Ringrazio immensamente chi mi ha preceduta per aver piantato egregiamente i semi durante questi 6 mesi di attività associativa – ha dichiarato la giovane presidente – Adesso, io e i miei collaboratori siamo determinati a raccogliere quei frutti che stanno crescendo e a spargere nuovi semi. Costanza, impegno e dedizione sono il nostro motto. Sono molto soddisfatta della crescita attuata dall’associazione dalla sua nascita ad oggi e questa votazione unanime oltre a rendermi fiera della fiducia e l’appoggio dei miei colleghi, ha confermato in maniera inequivocabile, come il CAO sia unito e forte nei momenti incisivi. I nostri obiettivi sono sempre quelli di tutela e difesa dell’individuo e delle libertà personali. E’ un onore dare tutta me stessa per la comunità. I progetti che abbiamo in mente sono tanti e, in quanto donna, ho particolarmente a cuore il proseguo de ‘La Casa di Gaia‘, che vuole essere un faro di speranza, sostegno, forza e protezione per tutte le donne che subiscono abusi fisici e psicologi. Questo è solo uno dei molti altri progetti embrionali, ma che, di certo, aiuteranno a far crescere l’associazione e farle raggiungere alte vette. Promettiamo di lavorare con passione ed entusiasmo per essere sempre promotori dei valori che animano la nostra associazione.”