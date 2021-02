Vaccino anti Covid in Sicilia: da oggi al via le prenotazioni per gli over 80

La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avviare, a partire da oggi 6 febbraio, il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane.

A partire dalle ore 10, infatti, i cittadini dell’Isola con più di 80 anni, compresi tutti gli appartenenti alla classe 1940, potranno accedere al form prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale, potranno effettuare la prenotazione. In Sicilia, i cittadini che rientrano in questa fase del target sono circa 320mila. I tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione.

Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi). Il vaccino sarà gratuito e il governo regionale conta di avviare le somministrazioni sui cittadini over 80 anni in tutta l’Isola dal 20 febbraio, mentre dal primo marzo prenderà il via la campagna domiciliare rivolta a coloro che non possono raggiungere autonomamente i Centri vaccinali.