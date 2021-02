Furnari, positivi al Covid-19 due dipendenti comunali e due alunni

Il sindaco di Furnari Maurizio Crimi con un avviso sulla pagina Facebook del Comune ha comunicato che sono risultati positivi al Covid–19 due dipendenti comunali e due alunni della scuola primaria. Il primo cittadino ha già chiesto con un’istanza all’Asp di sottoporre a screening tutti i dipendenti del Comune e la popolazione scolastica.

“La situazione è sotto controllo – scrive Crimi – i soggetti in questione stanno bene e non presentano sintomi rilevanti. Si prega di non creare allarmismo e soprattutto di non alimentare dicerie o peggio ancora maldicenze sui nostri concittadini interessati dall’evento. Nel pomeriggio comunicherò i provvedimenti che sto assumendo riguardanti le scuole e gli uffici comunali”.