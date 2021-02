Domani restano chiusi i plessi scolastici del “Valli” e della “D’Alcontres”

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha disposto con due distinte ordinanze la chiusura solo per la giornata di domani dei plessi scolastici del liceo classico Valli e della scuola secondaria di I grado dell’I.C. D’Alcontres di Barcellona.

La misura è stata disposta dopo che le direzioni scolastiche dell’IIS Medi, da cui dipende il plesso del Valli, e dell’I.C. D’Alcontres hanno comunicato la riscontrata positività al Covid-19, rispettivamente di un’unità del personale amministrativo e di una docente. In attesa conoscere l’esito dei tamponi molecolari effettuati sui contatti stretti avuti nei giorni scorsi all’interno degli istituti scolastici, il sindaco Calabrò ha disposto la chiusura per consentire un’accurata sanificazione di tutti i locali.

Ricordiamo che gli studenti dell’I.C. D’Alcontres, così come tutti quelli delle scuole fino alle secondarie di I grado, sono rientrati in presenza lunedì scorso, mentre quelli della scuole secondarie di II grado faranno ritorno sui banchi di scuola solo domani, con il cinquanta per cento della didattica a distanza. Solo per i ragazzi del plesso Valli il rientro è posticipato di un giorno, mentre gli studenti dell’IIS Medi negli altri plessi di Sant’Andrea, Sant’Antonino e Castroreale torneranno in presenza regolarmente domani.