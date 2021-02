Covid-19, sono 50 i posti letto e 32 le terapie intensive disponibili in provincia di Messina

Sono stati diffusi dall’Ufficio Straordinario Emergenza Covid-19 Messina i dati sui contagi e sui posti disponibili nella strutture ospedaliere della provincia di Messina.

Secondo i dati del Ministero della Salute sono 98 i nuovi positivi in provincia, con quattro decessi (tre al Policlinico ed uno al Papardo) ed una dimissione. Al momento i posti disponibili nei reparti Covid sono 50 per i ricoveri ordinari e 32 per le terapie intensive. I dati nelle tabella in evidenza si riferiscono solo ai dati della città di Messina.

Ecco il dettaglio presidio per presidio