Terme Vigliatore, tutti negativi oltre 300 tamponi rapidi sulla popolazione scolastica

Ha avuto un ottimo riscontro su due fronti lo screening sulla popolazione scolastica dei plessi di Terme Vigliatore, organizzato dal commissario regionale dott. Angelo Sajeva in compartecipazione organizzativa con il Dirigente Scolastico professoressa Enrica Marano.

Sotto stati tutti negaviti i tamponi rapidi, con un’inattesa partecipazione. con oltre 300 persone che si sono sottoposti al test. A coloro che si erano prenotati si sono aggiunti i genitori che, grazie al permesso dato dai responsabili dell’USCA, hanno voluto effettuare il tempone. Oltre a questi, si sono presentati anche altri genitori con i figli che dapprima non avevano aderito alle prenotazioni, ma che dopo, rendendosi conto della validità dell’iniziativa, hanno voluto partecipare. A fare i tamponi sono arrivati medici dell’USCA del Longano e quelli dell’USCA di Furnari, con ben 5 dottoresse ad effettuare i tamponi e due addette a recepire le adesioni firmate da chi ha aderito ed a relazionare e stilare i documenti dell’esito dei tamponi. Per l’USCA del Longano le dottoresse Nicolina Pulvirenti (che è anche assessore al comune di Acquedolci), e la collega Jessica Cutugno con le quali ha collaborato la dottoressa Carmela Ragusi della Protezione Civile che era presente con una propria autoambulanza. Per l’USCA di Furnari, presenti anche con un’altra autoambulanza le dottoresse Grazia Totaro, Alessandra Marino ed Evelina Giovinazzo.

L’iniziativa, che si è svolta nel grande parcheggio comunale sito dietro il comune e che è stata agevolata anche dalla giornata estiva, è stata molto positiva e che da un quadro positivo sulla situazione sanitaria, anche se parziale, della scuola. Certamente non bisogna abbassare la guardia, bisogna mantenere vive le attenzioni sia a scuola che in giro e nelle proprie case. Il paese, ultimamente purtroppo ha avuto una impennata di positività, 62, che è un dato che non può far stare tranquilli. Il rispetto delle norme anticovid è sempre piu’ che mai necessario e non trascurabile. In ogni caso questa iniziativa è stata ben accolta da tutti e forse, se si ripetesse fra un paio di mesi, non sarebbe sbagliato.