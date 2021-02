Dieci nuovi posti letto Covid al Papardo di Messina

Saranno attivati da lunedì 8 febbraio all’Ospedale Papardo di Messina dieci nuovi posti letto covid per degenza ordinaria.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla preziosa sinergia creata tra il commissario straordinario per l’emergenza covid Maria Grazia Furnari, l’Assessorato regionale alla Salute e i direttori delle strutture ospedaliere coinvolte.

“In queste ultime settimane – si legge in una nota – i posti letto sono stati arricchiti in modo tempestivo per soddisfare al meglio le eventuali richieste dettate dalla pandemia”. Nel dettaglio sono stati aggiunti 93 posti letto tra Centro Neurolesi e Piemonte, a cui si aggiungo questi nuovi dieci per una somma complessiva di 297 disponibilità.

Nell’aggiornamento dei posti letto occupati al 5 febbraio in degenza ordinaria, senza considerare quelli di terapia intensiva, erano al Policlinico 86 (su 95 disponibili), a Barcellona 19 (su 32), al Piemonte 11 (su 15), alla San Camillo 41 (su 42), alla Cappellani 23 (su 28), alla Opus 33 (su 40), al Papardo 25 (su 35 che ora diventeranno 45). Oggi al disponibilitù in provincia è di 49 posti letto liberi e da lunedì (salvo variazioni delle prossime ore) saranno 59.