Barcellona, riapre l’ipermercato di saia d’Agri: non saranno riassunti 40 dipendenti ex Famila

Riaprirà nei prossimi mesi l’ipermercato di Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Saia d’Agri, che ospitava una delle sedi della catena Famila. Non saranno però riassunti i 40 ex dipendenti che, conclusa la cassa integrazione, sono stati licenziati. Sono gli stessi che nel 2019 avevano protestato davanti alla sede dell’ex Famila per chiedere garanzie sulla riassunzione da parte del futuro acquirente dai locali.

Il gruppo Conad, tramite l’affiliato Pac2000, ha rilevato la struttura e sta avviando, tramite un consociato, una campagna di selezione di nuovi dipendenti. La Uiltucs Sicilia è intervenuta intervenuta duramente sulla vicenda, schierandosi al fianco dei lavoratori e a sostegno della vertenza. Il sindacato ha annunciato una serie di iniziative e azioni di protesta per tutelare il futuro occupazionale dei 40 lavoratori. “Vogliamo evitare questa inaccettabile macelleria sociale – afferma Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia – dopo che nei mesi scorsi era stato chiesto un incontro al gruppo Conad che però non ha dato alcuna risposta. Pac2000 sull’argomento si era impegnata nei confronti di questi lavoratori per una continuità occupazionale. Abbiamo anche chiesto un interessamento dell’amministrazione comunale di Barcellona, con la quale nei mesi scorsi si era anche aperta un’interlocuzione tramite il Consiglio Comunale, ma, ad oggi, non abbiamo ricevuto risposte concrete”.