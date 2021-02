Messina e provincia, individuati 175 “furbetti” del reddito di cittadinanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzate al controllo della spesa pubblica nazionale, in sinergia e collaborazione con l’INPS, hanno scoperto ben 175 persone che, sebbene non fossero in possesso dei requisiti previsti, hanno beneficiato del Reddito di Cittadinanza.

L’importo indebitamente percepito ammonta a 1.120.533 euro, mentre ne è stata bloccata l’erogazione per altri 474.417 euro, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti 109 soggetti.

L’azione operativa si è proposta il fine di contribuire a mantenere alto ed efficace il dispositivo di contrasto ai fenomeni di indebita fruizione del benefici e contestualmente ad individuare la platea di soggetti con fattori di rischio indicativi di possibili cause di esclusione dalla particolare misura di sostegno. Tra coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza sono stati individuati trafficanti di stupefacenti, imprenditori, artigiani, venditori ambulanti, negozianti, giocatori on-line, un esercente la professione forense e numerosi lavoratori “in nero” che, pur non avendone diritto, hanno illegittimamente beneficiato del sussidio.

Nell’operazione è stata fondamentale la collaborazione dell’INPS di Messina, che ha celermente messo a disposizione dei Reparti del Corpo tutti gli elementi necessari ad effettuare gli opportuni approfondimenti.

Le irregolarità emerse hanno interessato i più svariati settori economici: dall’edilizia al commercio, dagli autolavaggi ai bar, dalla ristorazione ai saloni di bellezza. Tra i casi più singolari, anche quello di una persona di Sant’Agata di Militello, non più residente nel territorio dello Stato da oltre due anni, che ha indebitamente percepito oltre 1.700 euro di reddito di cittadinanza. Nella provincia di Messina, come in altre realtà, sono emersi soggetti percettori del reddito di cittadinanza che omettevano di indicare, nel previsto quadro della dichiarazione dei redditi, quelli derivanti da vincite online per centinaia di migliaia di euro.

L’illegittimo ricorso al reddito di cittadinanza è stato riscontrato anche nel corso dell’operazione antidroga “Festa in maschera”, sul lucroso traffico di sostanze stupefacenti sull’asse tra la Calabria e la Sicilia. In quella circostanza su 11 soggetti sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare ben 9 facevano parte di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza.

Da ulteriori approfondimenti bancari e documentali, le Fiamme Gialle hanno richiesto al Tribunale di Messina e di Patti il sequestro delle somme risultate illegittimamente percepite.

In particolare, il Tribunale di Messina ha accolto la richiesta formulata dalla locale Procura per oltre 150 mila euro, percepiti da venticinque soggetti. Allo stesso modo il Tribunale di Patti, in accoglimento della richiesta avanzata dai Finanzieri che operano nell’area tirrenica della provincia, diretti dalla Procura della Repubblica di Patti, ha disposto il sequestro preventivo di oltre 50.000 euro, nei confronti di quattro soggetti residenti in Capo d’Orlando, Caronia, S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra.