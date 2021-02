Domani mattina screening di massa per i dipendenti comunali di Barcellona

E’ in programma domani dalle 9.30 alle 13.30 uno screening di massa destinato ai dipendenti comunali di Barcellona ed allargato anche agli amministratori ed ai consiglieri di Palazzo Longano.

L’appuntamento è fissato davanti alla tenda allestita all’ingresso del Pronto soccorso del Covid Hospital di Barcellona. Sono stati previsti i turni in base all’ordine alfabetico, così come indicato nell’avviso pubblicato all’ingresso del palazzo municipale. Si tratta di un’iniziativa voluta dell’Amministrazione comunale, per effettuare un monitoraggio sulla diffusione del contagio da Covid-19 all’interno degli uffici.