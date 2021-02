Incendio di un’imbarcazione a Furnari/Portorosa: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio ad un’imbarcazione da diporto ormeggiata al porto turistico di Portorosa (Furnari) a seguito di una richiesta di intervento da parte del NUE (numero unico per l’emergenza).



I Vigili del Fuoco sono intervenuti dal Distaccamento di Patti con un’autopompa serbatoio mentre dalla sede Centrale veniva inviata una autobotte di rincalzo e, contestualmente, il personale specialista del Nucleo Nautico di Milazzo mollava gli ormeggi della motobarca VF RAFF (Rescue And Fire Fighting) per raggiungere il luogo del rogo. La squadra di Patti giunta tempestivamente ha iniziato le operazioni di spegnimento, salendo anche a bordo. L’incendio é stato prontamente domato e, fortunatamente, nessun infortunato.

Dopo aver estinto l’incendio, sono state effettuate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’imbarcazione. Presente sul posto anche la Guardia Costiera di Milazzo.