Barcellona, l’I.C. Capuana apre le iscrizioni al concorso “Dante 2021”

L’Istituto comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana e autore della Divina Commedia, ha deciso di bandire il Concorso “Dante 2021” rivolto ai propri alunni di ogni ordine e grado.

Il Concorso ha la finalità di stimolare la creatività, l’espressività, la riflessione critica, promuovere e valorizzare l’arte fatta dai giovanissimi alunni dell’Istituto Comprensivo Capuana. Gli elaborati concorsuali, espressione di un lavoro conclusivo interdisciplinare, andranno a confluire nel “compito di realtà” finale di Istituto. Oltre a stimolare l’apprendimento di altre discipline, la pittura, il disegno, la modellistica diventano attività essenziali per lo sviluppo della percezione, le capacità motorie e l’interazione sociale.

“La cultura e le arti – spiega la prof.ssa Angela Saja, coordinatrice del concorso – giocano un ruolo chiave in una educazione completa che permetta il pieno e armonioso sviluppo dell’individuo. Pertanto, l’arte ha un ruolo essenziale, non solo nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, ma anche nell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo.”

Le forme artistiche con cui esprimersi e partecipare al concorso sono:

il design (classe terza, scuola secondaria)

il disegno

la fotografia (classe terza, scuola secondaria)

il fumetto (b)

la grafica

la pittura

Prima sezione concorsuale: aperta alla scuola dell’Infanzia.

Per partecipare a questa sezione concorsuale i bambini della scuola dell’infanzia, singolarmente o a piccoli gruppi, dovranno produrre:

– elaborato grafico;

– elaborato pittorico con tecnica libera;

L’opera può essere fatta con qualunque materiale e con qualunque tecnica artistica (può essere un disegno, dipinto, scultura, oggetto, tecnica mista, non ci sono limiti alla creatività!). Gli elaborati grafico-pittorici saranno realizzati applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Non ci sono dimensioni fissate, i bambini sono liberi di scegliere il formato che preferiscono.

Seconda sezione concorsuale: aperta alla scuola Primaria, classi prime, seconde, terze.

Per partecipare a questa sezione concorsuale i bambini della scuola primaria, singolarmente o a piccoli gruppi, dovranno produrre:

– elaborato grafico;

– elaborato pittorico con tecnica libera;

– elaborato strutturabile anche a fumetto (b).

Gli elaborati grafico-pittorici-fumetto saranno realizzati applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Il disegno minimo formato A4, massimo formato cm33x48. Il dipinto con una misura massima di cm 40×50.

Terza sezione concorsuale: aperta alla scuola Primaria, classi quarte, quinte.

Per partecipare a questa sezione concorsuale i bambini della scuola primaria, singolarmente o a piccoli gruppi, dovranno produrre:

– elaborato grafico;

– elaborato pittorico con tecnica libera;

– elaborato strutturabile anche a fumetto (b).

Gli elaborati grafico-pittorici-fumetto saranno realizzati applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. Il disegno minimo formato A4, massimo formato cm33x48. Il dipinto con una misura massima di cm 40×50.

Quarta sezione concorsuale: aperta alla scuola Secondaria di primo grado, classi prime e seconde.

Per partecipare a questa sezione concorsuale gli studenti della scuola secondaria di primo grado, singolarmente o a piccoli gruppi∗, dovranno produrre:

– elaborato grafico;

– elaborato pittorico con tecnica libera;

– elaborato strutturabile anche a fumetto (b).

Gli elaborati grafico-pittorici-fumetto saranno realizzati applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi; potranno inoltre ispirarsi ai linguaggi espressivi degli artisti del Primo e Secondo Novecento e agli artisti del XXI secolo.

Il disegno minimo formato A4, massimo formato cm33x48.

Il dipinto con una misura massima di cm 40×50.

Quinta sezione concorsuale: aperta alla scuola Secondaria di primo grado, classi terze.

Per partecipare a questa sezione concorsuale gli studenti della scuola secondaria di primo grado, singolarmente o a piccoli gruppi∗, dovranno produrre:

– elaborati grafico-pittorici con tecnica libera;

– elaborato strutturabile anche a fumetto (b).

– oggetto di design: lampada da tavolo (Arte e Tecnologia);

– fotografia (tableau vivant).

Gli elaborati grafico-pittorici-fumetto potranno inoltre ispirarsi ai linguaggi espressivi degli artisti del Primo e Secondo Novecento e agli artisti del XXI secolo. Dovranno essere elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

Il disegno minimo formato A4, massimo formato cm33x48. Il dipinto con una misura massima di cm 40×50. Le immagini fotografiche (tableau vivant) dovranno essere stampate su carta fotografica in formato20x30cm e poi posizionate su cartoncino nero che sporga 2cm per lato. La Lampada da Tavolo, oggetto di design, dovrà essere realizzata anche con materiali da riciclo.

Gli alunni per la realizzazione dell’elaborato grafico-pittorico, il fumetto, la fotografia, l’oggetto di design potranno ispirarsi ai Versi ed ai temi della Divina Commedia che potrebbero essere attualizzati.

Consegna della scheda di partecipazione e degli elaborati entro e non oltre il 14/05/2021. La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione dei relativi vincitori e selezionerà liberamente gli elaborati da esporre in mostra.

Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione;

Premi e menzioni speciali per ogni sezione concorsuale, per tipologia di elaborato, nei plessi dislocati nei tre comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale e Rodì Milici.

I premi per i primi classificati sono:

– Kit d’Artista, materiale scolastico e didattico per il disegno e la pittura;

Dante. -La Divina Commedia a fumetti;

– La Divina Commedia di Dante illustrata.

Gli elaborati grafico-pittorici, le tavole fumetto, i tableau vivant e le lampade design saranno esposti nella Galleria Leonardo presso la sede Scuola Media Verga. Tutti gli elaborati, in linea con il regolamento, verranno inoltre esposti nella mostra digitale permanente che sarà allestita sul profilo FB Leonardo Capuana, Galleria virtuale d’Istituto.