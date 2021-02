Il presidente Angelo Paride Pino contesta il parere dell’Assessorato Regionale

Il presidente del Consiglio di Barcellona, Angelo Paride Pino, contesta su tutta la linea il parere espresso dal responsabile del Dipartimento dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, sull’esposto presentato contro il suo operato da sei consiglieri comunali.

L’esponente di Forza Italia ha inviato una lettera con le controdeduzioni, annunciato un ricorso gerarchico per ottenere un ulteriore parare dal vertici dell’assessorato regionale. La contestazione di Pino si muove soprattutto sul tema dell’applicazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a cui far riferimento il parere del Dipartimento, senza tenere conto, suo parere, del regolamento comunale sui lavori dei Civico Consesso, in materia di composizione delle commissioni consiliari permanenti e di tempi di intervento sugli emendamenti.

“Consentire ad ogni consigliere appartenente ad un singolo gruppo consiliare di poter partecipare ad ogni Commissione – scrive Pino – ne determinerebbe, in via di fatto, l’esplosione del numero di componenti e la conseguente sostanziale sovrapposizione delle Commissioni con lo stesso organo consiliare. Il Regolamento consiliare comunale, infatti, limita il numero di componenti delle Commissioni proprio perché le stesse hanno funzioni distinte rispetto al plenum dell’assemblea consiliare rispetto alla quale, la prima dovrebbe svolgere compiti preparatori, istruttori e di approfondimento tematico da discutere complessivamente in aula”.

Sul punto della durata degli interventi dei consiglieri in fase di discussione su eventuali emendamenti ai provvedimento inseriti all’ordine del giorno, il presidente ribadisce la sua posizione, invocando sul punto l’esistente lacuna regolamentare e ribadendo l’interpretazione già confermata dalla relazione dell’ex segretario generale, sulla compito di disciplinare ed ordinare la discussione in aula del presidente del Consiglio, compendiando le esigenze di espressione democratica con quelle di effettiva concretezza e concentrazione delle attività e dei lavori consiliari. “Ancora una volta – si legge nella nota – si assimila una parte del procedimento alla sua totalità, non considerando gli effetti di una simile interpretazione che snatura le caratteristiche di Organo amministrativo e deliberante del civico consesso di un Comune per accostarlo, in maniera del tutto inappropriata, a quello di una assemblea legislativa”.