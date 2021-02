Terme Vigliatore, bassa adesione allo screening sulla popolazione scolastica

E’ stata bassa l’adesione allo screening sulle popolazione scolastica di Terme Vigliatore, in programma sabato 6 febbraio, dalle 9 alle 12,30 nel parcheggio limitrofo al Palazzo Comunale ed al plesso della scuole superiore di primo grado.

Il controllo sulla diffusione del contagio da Covid-19 è stato organizzato in collaborazione tra il commissario regionale del comune Angelo Sajeva e la Dirigente Scolastica Enrica Marano. Per potervi partecipare, bisognava prenotarsi con un link presente sul sito del Comune, ma comunque fatto girare nei gruppi whatsapp dei genitori. La popolazione scolastica è composta da 862 persone (722 alunni, 112 docenti 2 personale ATA), ma all’iniziativa hanno aderito solo in 176, circa il 20 per cento degli aventi diritto. Lo screening si svolgerà con il coordinamento del corpo dei vigili urbani, diretto dal comandante Nino Prizzi, che gestiranno gli arrivi e tutte le operazioni per consentire al personale medico dell’USCA di effettuare i tamponi rapidi.

I segnali di una scarsa adesione erano arrivati dai commenti dei genitori sui social network, ma che non si arrivasse neanche al 20% non era auspicabile per la importanza che uno screening del genere rappresenta. Adesso seguirà una circolare dirigenziale. che comunicherà orari e turni di ingresso nel parcheggio sito dietro il palazzo municipale.

