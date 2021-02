San Giovanni Bosco 2021, l’Oratorio Salesiano in un video celebrativo

La Famiglia Salesiana di Barcellona Pozzo di Gotto ha dovuto rinunciare, quest’anno, ad un importante appuntamento celebrativo. Ma non poteva desumersi dal festeggiare San Giovanni Bosco 2021.

Così, richiamando la comunità a riconoscersi e sentirsi sempre parte attiva dell’Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo, la festa è avvenuta. In maniera diversa, certo, ma non in maniera meno intensa anzi con la consapevolezza che i momenti di privazione possono insegnarci il valore di importanti ricorrenze.

Dopo la celebrazione della Santa Messa per i festeggiamenti, è stato proiettato in Chiesa il video che vi riproponiamo di seguito e che è già stato rilanciato dalla pagina Facebook dell’Oratorio.

San Giovanni Bosco 2021

Soggetto, riprese e montaggio sono di Domenico Arcoraci e Francesco Lo Giudice.