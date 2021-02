Il Museo Epicentro bandisce l’XI Premio di Poesia Circolare

Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto – Gala (ME) bandisce l‘Undicesima edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2021, articolato in una sola sezione di poesia in lingua italiana edita e non edita. Le poesie partecipanti al premio a tema libero devono avere almeno una parola nel testo poetico che si ispiri a qualsiasi forma e simbolo circolare esempio: cerchio, palla, sfera, sole, luna, girotondo, tondo, anello ecc. Le opere, il cui termine di presentazione è fissato entro 30 aprile 2021, saranno valutate da una commissione composta da 5 membri le cui decisioni sono insindacabili ed inappellabili.

1) Ogni autore può partecipare con 2 poesie inviate in 6 copie di cui una in busta chiusa completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e firma dell’autore che dichiara che l’opera è di sua personale creazione. Si partecipa con un contributo (una poesia euro 15 / due poesie euro 25).

2) Saranno premiati 12 finalisti: Primi tre classificati con targhe e pergamena. Dal quarto al decimo posto – Menzione D’onore con premi speciali. e pergamena. Sarà assegnato inoltre il Premio della Critica e il Premio Milena Milani. Il Premio del “Museo Epicentro” sarà assegnato al primo classificato. A tutti i partecipanti al premio sarà donata una “mattonellina” in terracotta realizzata da Nino Abbate. La premiazione si terrà nel Giardino del Museo Epicentro fine primavera 2021 data da stabilire.

NORME GENERALI :

Il materiale deve essere spedito a mezzo raccomandata o consegnato direttamente a mano, “PREMIO DI POESIA CIRCOLARE” c/o Museo Epicentro, attenzione Nino Abbate, via Mercurio 71 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto-Gala (ME). Nel plico oltre alle poesie deve essere allegato il contributo come da regolamento.

È possibile inviare le poesie anche tramite e mail epicentromuseo@virgilio.it allegando la ricevuta del versamento fatta sulla carta Posta Pay n° 4023 6009 4656 2909 intestata ad Abbate Antonino codice fiscale BBTNNN55E23A638E. per informazioni chiamare 3791226969.