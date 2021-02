Gioiosa Marea, messa in sicurezza la viabilità verso ‘Casale’

Il coordinatore comunale del Movimento “Diventerà Bellissima” di Gioiosa Marea Emilia Princiotto annuncia la messa in sicurezza della strada provinciale Casale – Santa Lucia

Dopo la prima richiesta – inoltrata tempo fa agli uffici del settore viabilità della ex Provincia di Messina – per un intervento di messa in sicurezza del tratto di strada provinciale di penetrazione agricola, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi che hanno attestato lo stato di pericolosità della strada, spesso scenario di incidenti, causati dalla totale assenza di

idonee protezioni dei margini.

“Per le note vicende che hanno portato alla abolizione delle Provincie, frutto di un malinteso senso del ‘risparmio’ del denaro pubblico – rivelatosi un totale fallimento, che ha lasciato i Cittadini abbandonati a sé stessi – si è comunque riusciti, con un intenso e proficuo lavoro, a mettere in sicurezza la strada, al fine di evitare ulteriori rischi all’incolumità pubblica. – ha dichiarato Emilia Princiotto – L’intervento effettuato ha riguardato l’istallazione di numerose postazioni di guard-rail nei tratti più pericolosi, privi di alcuna protezione, necessari ad arginare le potenziali situazioni

di pericolo per i cittadini, mirando alla salvaguardia della loro incolumità.

Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato: l’Ing. Sciutteri e il dott. Roccaforte, i collaboratori del settore, l’azienda Ecoedist S.r.l., il Coordinatore Provinciale di diventerà bellissima, Giosuè Giardina, l’On. Pino Galluzzo ed i residenti per aver sostenuto da subito l’iniziativa.

Solo collaborando tutti insieme, anche con piccole risorse, si riescono a fare grandi cose” – ha aggiunto.