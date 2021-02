Gender (pay) gap: una bomba sociale ignorata

L’Istat ci ha appena raccontato che a dicembre 2020, si sono registrati 101 mila lavoratori in meno, dei quali 99mila sono donne e appena 2mila uomini.

Ciò si traduce nel fatto che nei dodici mesi appena trascorsi, il saldo negativo di 444 mila unità è composto da 312mila donne e 132mila uomini, con un tasso di disoccupazione che è salito al 9 per cento (+0,2 punti) solo a dicembre.

Tutto questo ha fatto notizia, qualcuno è rimasto basito, altri hanno continuato ad ignorare. In realtà, il problema è annoso e sempre più grave. Si tratta di una bomba sociale esplosa e ignorata per troppo tempo che adesso, però, inizia a pesare soprattutto sulle spalle delle nuove generazioni.

Chi ha 30 anni ed è donna, pur avendo studiato per tutta la vita, conseguendo laurea, abilitazione, master – magari più di uno – corredati da corsi di specializzazioni, masterclass (e chi più ne ha, più ne metta) e avendo acquisito esperienze di vario tipo, mostrandosi multitasking fino a spingersi all’iperattività o all’esaurimento, ad un colloquio di lavoro si sente ancora chiedere: ma cosa vuoi fare da grande? Hai un partner? Come ti immagini tra dieci anni? Vorrai dei figli?

Domande che non sono affatto normali, che non valutano quanto hai da offrire all’azienda, quali competenze hai acquisito, come e perchè il tuo Paese non ha posto per te. Domande che annichiliscono, offuscano, umiliano la percezione di sé e inevitabilmente di tutta la società.

Fa notizia che “il settore bancario a livello internazionale inizia a dare segni di diversity anche fra i ceo e l’Italia batte un colpo con la CEO donna a guida del gruppo BNL Paribas“.

Fa notizia che si pensi in Italia al primo premier donna.

Fa notizia che le donne risultano colonna portante della lotta alla pandemia, rappresentando il 70 percento del nostro personale sanitario. Ma ora nella ricostruzione economica e sociale post Covid gli dedicano solo il 2 per cento delle risorse!

Non c’è niente di nuovo, in tutto quello che leggiamo e la pandemia non ha fatto che mettere allo scoperto la debolezza del mercato del lavoro femminile, dove le donne – soprattutto giovani – sono le meno pagate e le più sacrificate. I politici, che vogliono limitare l’accesso all’aborto per stimolare le nascite, dovrebbero pensare a creare un ambiente sicuro per le donne con la certezza di poter realizzarsi come donne e come madri. Lo Stato dovrebbe intervenire con azioni concrete per sostenere tutte quelle donne che hanno rinunciato alla carriera per essere caregiver e sostenerle nel giusto modo, regalando un po’ di serenità in situazioni di buio.

Ma come può essere realizzabile tutto questo in un Paese dove – se ti va bene – sei stagista a 30 anni e nel malaugurato caso che il tuo orologio biologico suona (magari per procurarti una gioia), sei consapevole di poter essere scartata da un mondo che ti viene precluso, di certo non per mancanza di competenze? Ma come si può fare in un Paese dove milioni di donne lavorano quanto i colleghi di sesso maschile, eppure vengono pagate meno? E questo succede nonostante i maggiori livelli di istruzione delle donne. Le donne hanno una percentuale più alta di lauree umanistiche, ma anche se guardiamo al gender pay gap per titolo di studio e facoltà, ci accorgiamo che la differenza di reddito media è del 30 per cento .

È inutile negare che in Italia non esista discriminazione verso le donne, discriminazione che aumenta sproporzionatamente andando verso Sud. Un esempio? Barcellona Pozzo di Gotto ha avuto un solo sindaco donna, qui se parti per realizzarti devi essere ‘costretto’ e non puoi liberamente scegliere, qui sposarsi è ancora l’evento della vita e se decidi di non avere figli allora -di certo- non puoi averne per qualche problema biologico che è legato a te, donna, e non all’uomo.

Il vero problema è una mentalità che ancora non vuole fare il passo in avanti, che continua a ignorare una bomba sociale che sta per esploderci in mano.

Intanto ad inizio di quest’anno, si è parlato della nascita del fondo a sostegno dell’impresa tutta al femminile, ancora nella bozza della legge di bilancio 2021. Insomma niente di certo, nel frattempo la vita passa e il gender gap aumenta insieme al gender pay gap e reinventarsi non basta più per sopravvivere. Mentalità maschilista, comodità da immobilismo, dinamiche burocratiche incomprensibili, requisiti pregiudizievoli in un Italia affossata che non vuole riemergere.

Un passo alla volta, forse, si potrà costruire un mondo a dimensione donna che faciliti e arricchisca tutti, rendendoci persone più felici. Nel frattempo, parlarne è un inizio.