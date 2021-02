L’intervento dei Vigili del Fuoco in via Magenta a Barcellona Pozzo di Gotto ha scongiurato ogni pericolo, dovuto ad un muro pericolante.

Il vecchio edificio si trova nella via che collega la via Papa Giovanni XXIII con la via Garibaldi, all’altezza del vecchio ospedale.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha inviato sul posto la polizia municipale e ha previsto la chiusura della strada e il divieto di transito per veicoli e pedoni.