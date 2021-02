Caccia in Sicilia, sindacato UGL pronto a chiedere il rimborso tassa Governativa Regionale

Il Responsabile regionale UGL del dipartimento caccia, Cosimo Giannetto, d’intesa con il segretario regionale UGL Giuseppe Messina, si attiveranno in ogni utile iniziativa affinché venga rimborsata la tassa governativa Regionale ai cacciatori inerente la stagione venatoria 2020/2021.

I motivi che portano ad avanzare tale richiesta sono tanti, tra i quali il calo dell’attività venatoria in Sicilia a causa dei ricorsi avverso il Calendario Venatorio di parte ambientalista. Inoltre, in Sicilia si conta un numero potenziale di cacciatori in base all’indice massimo di densità venatoria di circa 48166 unità, ma il numero di cacciatori residenti in Sicilia che hanno ritirato il tesserino venatorio nell’anno 2019 è di 25529 unità, circa il 47%. Ciò conferma il trend negativo rispetto alle 150.000 di nemmeno 10 anni fa.

Per quanto riguarda la stagione venatoria in corso 2020/2021 a seguito della pandemia da Covid-19 ed i relativi DPCM con le restrizioni di movimento, i cacciatori non hanno usufruito degli ATC di appartenenza o di quelli da loro scelti ed, inoltre, molti cacciatori sono residenti in comuni che non hanno aree dove si può praticare l’attività venatoria per cui hanno pagato regolarmente le tasse di concessione governativa sia regionale che statale.