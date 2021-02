Barcellona, due nuovi casi di positività al Covid-19 e un decesso

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha comunicato che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha reso noto con l’ultimo aggiornamento la positività di due nuovi casi al Covid-19 e una guarigione. Otto i concittadini ricoverati in ospedale ed un decesso.

Il sindaco ha inoltre fatto sapere che da alcuni giorni non pervengono notizie puntuali sulla percentuale dei contagiati, il numero dei nuovi positivi e dei guariti (il problema coinvolge l’intera provincia). Solo la situazione ospedaliera è rappresentata in modo dettagliato.

“Evidentemente le modifiche – afferma – apportate al sistema per migliorare il servizio non stanno producendo i risultati sperati. Siamo in attesa di conoscere dall’Asp notizie puntuali sulla percentuale dei contagiati. Oggi scriverò alla Regione e all’Asp per avere chiarimenti.”