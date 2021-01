Barcellona, la consigliera Torre segnala la carenza di segnaletica a Calderà

La consigliera comunale Ilenia Torre ha presentato un’interrogazione con cui ha sollevato all’Amministrazione comunale il problema della carenza di segnaletica, sia orizzontale che verticale, in molte parti del territorio. La sua attenzione si è concentrata sulla situazione di pericolo riscontrata nella frazione di Calderà, sia zona dei parcheggi di via della Fiera Franca, situati in prossimità della statua di Padre Pio, sia lungo l’innesto della stessa strada con la via degli Artigiani, che prosegue in direzione Milazzo.

“L’assenza di qualsivoglia segnaletica – dichiara la Torre – che disciplini l’ingresso e l’uscita dai suddetti parcheggi e che limiti la velocità in prossimità degli incroci determina una situazione di pericolo per i numerosi automobilisti, passanti e residenti che quotidianamente frequentano la zona. Nell’interrogazione ho allegato, altresì, una possibile soluzione che potrà essere valutata dall’amministrazione e dagli uffici comunali competenti, per limitare la pericolosità determinata dall’attuale stato di fatto”.