Primo anniversario della morte del dott. Vito Russo: il ricordo dei suoi cari

E’ trascorso un anno dalla morte improvvisa del dottore Vito Russo, 55 anni, medico del 118 stroncato da un infarto mentre si trovava in servizio sull’ambulanza del 118 con sede a Santo Stefano di Camastra.

La moglie Mariella e il figlio Antonio, insieme ai parenti ed agli amici lo ricordano oggi pomeriggio con una messa in suffragio alle 18 nella chiesa si San Giovanni.

Il ricordo di Vito è presente in tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di appezzare le sue qualità umane e professionali. In questo giorno così triste i suoi cari gli hanno dedicato questo pensiero: “Vito, le tue doti di umanità, di generosità, di professionalità sono incise per sempre nel cuore di chi ti ama tanto. Vito, tu vivi costantemente nei nostri pensieri e nel mostrò cuore“.