Barcellona, si costituisce il gruppo consiliare di #Noicisiamo

La relazione alla Regione dell’ex segretario comunale Giuseppe Torre, inviata alcuni giorni fa, ha di fatto sbloccato la vicenda legata alla costituzione dei gruppi consiliari rappresentati da un solo consigliere eletto.

La questione era stata sollevata soprattutto all’esponente di Fratelli d’Italia, Melangela Scolaro, inserita nel gruppo misto, dopo che l’altro consigliere eletto nella stessa lista, Sebastiano Miano, aveva deciso di aderire al gruppo misto. Il parere dell’ex segretario aveva inizialmente stoppato la costituzione del gruppo, ma adesso, dopo una diversa interpretazione del regolamento, è scattato il via libera anche per il singolo consigliere eletto in una lista che ha ottenuto più di un seggio.

Nei giorni scorsi si è costituto anche il gruppo di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia ha così formalizzato nei giorni scorsi la costituzione del gruppo. Lo stesso ha fatto oggi il movimento #Noicisiamo, inviando una pec all’ufficio di presidenza del consiglio comunale, con cui è espressa la volontà di costituire l’omonimo gruppo consiliare.

“Nella nota inoltrata dall’ormai ex Segretario Comunale, dottor Giuseppe Torre, all’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica in riscontro all’esposto presentato da sei consiglieri comunali, abbiamo rilevato – dichiara la consigliera Antonella Lepro – che, in merito alla Costituzione di altro gruppo consiliare, in base all’articolo 19 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, “sia obbligo dell’Ufficio di Presidenza rettificare il contenuto di eventuali comunicazioni di segno diverso che siano state precedentemente comunicate”. Abbiamo così inviato la formale dichiarazione di volontà di costituire il gruppo consiliare #Noicisiamo”. Il gruppo ha come capogruppo la stessa consigliera comunale, Antonella Lepro.