Oliveri, liberate due case popolari

Francesco Iarrera: “Li daremo a chi ha veramente bisogno.”

Niente ci fa sentire al sicuro come una casa confortevole dentro cui placare ansie e coltivare affetti. Lo Stato garantisce alloggi pubblici alle famiglie costrette a fare le acrobazie per pagare un affitto. Ma, ad Oliveri accadeva che alloggi popolari venivano usati saltuariamente o nei periodi estivi. Allo stesso tempo, alcune famiglie che avrebbero diritto a quelle case, sono costrette ad arrancare per arrivare a fine mese, con pesanti affitti sulle spalle.

“Un’annosa questione che rimbalzava da troppo tempo. Per noi era inaccettabile. – ha dichiarato il Sindaco Francesco Iarrera – Da mesi ci siamo attivati presso le sedi competenti, per ristabilire una situazione di equità sociale, a garanzia di un bene fondamentale. Non è stato semplice, ancor più che la tempesta perfetta provocata dal virus ha funzionato da rallentatore di ogni processo. E’ servito un pizzico di coraggio per affrontare una questione delicata e scivolosa, ma la battaglia l’abbiamo vinta. Anzi, l’avete vinta voi” – ha concluso, riferendosi ai suoi concittadini.

Il premio sono due alloggi pubblici, pronti ad accogliere due nuove famiglie di Oliveri. Così, giustizia e solidarietà verso il prossimo hanno il sopravvento.

“Un ringraziamento speciale – ha aggiunto il Sindaco – va al direttore dello IACP, Giovanni Mazzù, per la sensibilità e il sostegno, e al nostro Presidente Cettina Triscari, per tutto il lavoro fatto”.