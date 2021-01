La Sicilia verso la zona arancione

Da lunedì 1 febbraio la Sicilia dovrebbe essere in zona arancione. Non c’è ancora l’ufficialità, ma considerata la flessione dei contagi nell’ultima settimana mancherebbe solo la firma del Ministro Speranza.

Insieme alla Sicilia restano in arancione Puglia, Sardegna, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre Regioni sono gialle, cioè Campania, Toscana, Molise, Basilicata e Provincia di Trento e tutte le altre che invece scendono a quel livello questa settimana: Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Marche, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Liguria.

In calo risulta l’Rt nazionale. che scende a 0,84. Tuttavia i tecnici della Cabina di regia del Ministero della Salute sottolineano che “l’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”.