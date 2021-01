Focolaio di contagi a Capizzi, scatta l’indagine

Alla base dell’impennata di contagi ci sarebbe stata una festa organizzata a ridosso delle festività natalizie

Decine di perquisizioni sono state eseguite dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine sul focolaio di contagi recentemente registrato tra i cittadini del Comune di Capizzi. Al centro dell’inchiesta, avviata dalla Procura di Enna, una festa tenuta a ridosso delle festività natalizie in un locale di Nicosia, in provincia di Enna, con la partecipazione di un cospicuo numero di invitati, in prevalenza giovani, tutti provenienti dal paese messinese.

L’ASP di Enna – Distretto di Nicosia – ha provveduto alle perquisizioni con tutti i dispositivi di sicurezza del caso, per aiutare gli inquirenti ad accertare se il boom di contagi registrato nella piccola cittadina messinese, poi divenuta ‘zona rossa’, e nei comuni limitrofi, sia stato effettivamente causato da comportamenti illeciti.

La violazione delle stringenti norme in vigore per contenere la diffusione della pandemia ha determinato l’esponenziale ed improvvisa crescita dei contagi tra gli abitanti della zona, come accertato dall’Azienda Sanitaria.

Nel nostro ordinamento, il reato di epidemia è disciplinato dagli artt. 438 c.p. e 452 c.p., il primo realizzato in forma dolosa, il secondo in forma colposa. In tal caso, si ipotizza la forma colposa. Non si tratta della famigerata “dittatura sanitaria”, piuttosto la ratio di questa disposizione è la tutela della salute pubblica, predisposta al fine di evitare il contagio di malattie infettive che possano creare pericolo e pregiudizio per la salute della collettività.