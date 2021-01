Lo ha annunciato il Sindaco Pinuccio Calabrò che l’ultimo aggiornamento dell’ASP Messina fa rilevare altri quattro casi di positività al Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto.

Due dei quattro sono già in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, se ne registra soltanto uno in più per un totale di dieci persone.