Barcellona: non attendibile la relazione degli assistenti sociali, assolto l’imputato

Una segnalazione, tramite relazione, degli assistenti sociali in servizio presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che si è rivelata non attendibile. Un’ipotesi di maltrattamenti in danno di moglie e figli da parte di un cittadino di origini marocchine, avrebbe provocato allo stesso 22 lunghi mesi di privazione di libertà.

E’ quanto emerso ieri dopo la decisione della Corte di Appello di Messina -Presidente Blatti, a latere Sagone e Cannizzaro – su parere difforme del Procuratore Generale di udienza Felice Lima, che aveva sollecitato la conferma della sentenza impugnata dalla difesa. La sentenza emessa ha integralmente riformato la pronuncia di primo grado dello scorso 23 dicembre 2019 dal Tribunale di Barcellona P.G., Giudice Orifici, assolvendo l’imputato “perché il fatto non sussiste” e disponendo l’immediata scarcerazione dello stesso.

La vicenda ieri definitasi con la più ampia delle statuizioni assolutorie scaturisce da una relazione degli assistenti sociali in servizio presso il Comune di Barcellona per un’ipotesi di maltrattamenti in danno di moglie e figli, ritenuta dallo stesso primo Giudice connotata da profili di falsità tanto da esserne disposta la trasmissione al locale Ufficio di Procura.

Dopo l’atto di impulso, la capillare attività di indagine condotta dalla locale Compagnia dei Carabinieri e culminata nell’aprile 2019, aveva portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imputato.



Tuttavia, all’esito di un’ articolata e complessa attività istruttoria che ha visto uno dei suoi snodi fondamentali nell’audizione con le forme dell’incidente probatorio del più grande dei figli minori dell’imputato, oltre che nell’esame di decine di testimoni, il Tribunale di Barcellona aveva assolto l’incolpato dai reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti dei figli, condannando invece lo stesso alla grave pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, mantenendo in essere la misura cautelare – nel frattempo gradata – degli arresti domiciliari.

Alle statuizioni di condanna risultava associata la trasmissione degli atti al locale Ufficio di Procura delle deposizioni di ben 9 testimoni- oltre che della citata relazione degli assistenti sociali – e delle dichiarazioni della pediatra dei bambini, per le ipotesi di falsa testimonianza, falso in atto pubblico e favoreggiamento.

Avv. Tommaso Calderone

La difesa – rappresentata dagli avvocati Sebastiano Campanella e Tommaso Calderone – nonostante l’esito parzialmente favorevole, aveva impugnato la sentenza citata contestando vigorosamente gli argomenti addotti, in parte motiva dal decidente a sostegno delle statuizioni di condanna. E’ stata, cioè, rimarcata l’assoluta fragilità dell’impianto accusatorio, avendo tanto la persona offesa quanto tutti i testi escussi escluso la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione.

Avv. Sebastiano Campanella

La Corte d’Appello, su richiesta del collegio di difesa, ha trattato l’udienza in presenza, nonostante l’emergenza da COvid-19 e – dopo aver registrato gli interventi delle parti – ha reso ragione delle argomentazioni difensive, assolvendo l’imputato da ogni accusa e restituendo allo stesso quella libertà di cui è risultato privato per 22 lunghi mesi.