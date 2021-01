Ritrovato un cellulare in carcere, indagini in corso per capire come è stato introdotto nella struttura

Sono in corso accurate indagini per capire come sia stato introdotto un cellulare ritrovato dalla Polizia Penitenziaria all’interno della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La notizia del ritrovamento è stata diffusa dal segretario regionale dell’Osapp, Davide Scaduto, che ha plaudito per l’operazione di polizia portata a termine degli agenti della Penitenziaria di Barcellona, nonostante la persistente carenza d’organico.

“Operazioni di questo genere – prosegue Scaduto – meritano il giusto riconoscimento. Di recente è stata introdotta la condotta penalmente rilevante per coloro che introducono un cellulare all’interno di un istituto penitenziario”.