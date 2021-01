Il responsabile enti locali Lega Sicilia annuncia: “Siamo già a lavoro per le prossime amministrative”

Matteo Francilia, Responsabile Regionale Enti locali in Sicilia dichiara di essere già a lavoro per le prossime amministrative. “Importante unire centrodestra” – annuncia.

“Abbiamo di fronte a noi un biennio di importanti appuntamenti elettorali nei comuni siciliani, il nostro sforzo non sarà solo quello di rafforzare la Lega ma anche quello di unire il centrodestra” – afferma Matteo Francilia, neo responsabile enti locali della Lega Salvini Premier in Sicilia.

Francilia, che è sindaco di Furci Siculo in provincia di Messina ed ha ricevuto, dal segretario regionale del Carroccio Nino Minardo, l’incarico di responsabile enti locali del partito sottolinea che – “quest’anno voteremo in realtà importanti come Caltagirone, Noto, Alcamo, Capo D’Orlando e Patti e poi nel 2022 sarà la volta di Palermo che sarà un appuntamento di particolare rilievo non solo perché è il capoluogo ma perché in qualche modo la corsa per Palazzo delle Aquile prepara al voto regionale. Saremo indubbiamente presenti come Lega con il nostro simbolo e facendo liste forti ma svolgendo anche un ruolo di sintesi rispetto alla coalizione di centrodestra che deve essere presente ed unita soprattutto in questi appuntamenti elettorali”.

“Ringrazio l’onorevole Minardo per la fiducia, sono certo che lavoreremo fianco a fianco in questa direzione con la Lega presente e radicata nei comuni e capace di essere guida e motore di una coalizione che vuole candidarsi a guidare le città siciliane e la Regione” – conclude l’esponente della Lega.