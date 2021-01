Terme Vigliatore, rinviato lo screening dopo un confronto tra la scuola ed il Comune

Lo screening sulla popolazione studentesca di Terme Vigliatore, prevista per domani, è stato rinviato di una settimana. La decisione è arrivata dopo un confronto telefonico tra la Dirigente dell’I.C. Terme Vigliatore, Enrica Marano, e il commissario regionale del comune di Terme Vigliatore, Angelo Sajeva. La dirigente, dopo la comunicazione della notizia della screening fissato per domani, aveva sottolineato con un avviso sul sito della scuola, il mancato coinvolgimento dell’istituzione scolastica nella programmazione dell’iniziativa, ribadendo l’importanza di una collaborazione istituzionale tra scuola e comune. L’iniziativa annunciata ieri era il frutto di una intesa fra l’ASP Messina e lo stesso commissario, che prevedeva per domani 28 gennaio lo screening sanitario alla popolazione scolastica di Terme Vigliatore. Il Dirigente Marano, che non aveva contezza di tutto quanto era stato stabilito e che coinvolgeva la sua scuola, nel suo avviso sul sito istituzionale della scuola, avvertiva che, non rientrando la suddetta attività di screening all’interno delle attività scolastiche programmate, lei non era legittimata a sospendere lezioni e consentire la partecipazione della popolazione scolastica. Chi avesse voluto partecipare lo avrebbe potuto fare a titolo personale. L’avviso è stato subito recepito dal commissario Sajeva e ne ha subito parlato con la Marano. D’intesa fra i due, si è deciso di rimandare solo di una settimana l’iniziativa molto importante per lo screening mediante tamponi antigenici rapidi per tutta la popolazione scolastica di Terme Vigliatore e ne verrà data notizia appena conclusa l’organizzazione.

Il problema era nato anche perché tale iniziativa vede coinvolte 862 persone (722 alunni, 112 docenti e 28 ATA), e quindi si è ritenuto giusto razionalizzare la loro presenza nel grande parcheggio sito dietro il municipio dove verranno fatti i tamponi. Possiamo ipotizzare che verrà fatto un programma, a turni orari, per i tre gradi della scuola (infanzia, elementare e media). La modalità drive-in prevede la presenza dei genitori o dei parenti (che probabilmente, se vorranno, potranno anch’essi fare il tampone) e forse serviranno più giorni per completarlo. Il confronto tra la dirigente Marano ed il Commissario Sajeva, senza per questo dare adito a chissà quale polemica, ha consentito una maggiore condivisione e permetterà la presenza della maggior parte di alunni, docenti e personale. Dal risultato dei testi effettuati da questo screening, può venire fuori un quadro reale della situazione sanitaria della scuola a Terme Vigliatore.