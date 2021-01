Terme Vigliatore, ecco come prenotarsi per lo screening delle scuole entro il 30 gennaio

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore, Enrica Marano, con la circolare n.172 pubblicata stasera sul sito istituzionale della scuola, ha informato i docenti, i genitori degli alunni delle scuole di Terme Vigliatore, il personale ATA, della decisione di aderire all’attività di screening a favore degli stessi alunni e del personale scolastico del comune di Terme Vigliatore.

”Si informano le signorie loro che, in seguito a un proficuo colloquio con il commissario straordinario dott. Angelo Sajeva, il nostro istituto sta programmando, in collaborazione con la struttura commissariale e con l’ASP Messina di Barcellona, l’effettuazione di screening volontario, mirata alla esecuzione di tamponi antigenici per tutta la popolazione scolastica, docenti, alunni, personale ATA di tutti i plessi scolastici ricadenti nel comune di Terme Vigliatore. Al fine di organizzare al meglio la suddetta attività di screening e garantire l’esecuzione dello screening nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si chiede alle SS.LL. di voler prenotare la propria adesione compilando il modulo predisposto con Google Drive entro e non oltre sabato 30 gennaio cliccando al seguente link: https://forms.gle/2xSYfp47f5eYY9Lz8 “

“Con successiva circolare saranno comunicate le date e il luogo in cui saranno eseguiti i tamponi antigenici rapidi. Si ringraziano il commissario straordinario del comune e l’ASP Messina di Barcellona per la disponibilità mostrata ad accogliere le esigenze della popolazione scolastica coinvolta. Considerata l’importanza dell’azione di monitoraggio ai fini della prevenzione dal rischio da contagio al SARS-Co-2, si confida nella piena partecipazione degli interessati e si ringrazia per la responsabile collaborazione”.

Una volta ricevute le prenotazioni, da lunedì prossimo si potranno programmare i giorni in cui si farà lo screening, senza interferire con l’attività didattica.