“La Shoah, passato e presente” tra vecchie e nuove persecuzioni

La giornata della memoria 2021 in piena pandemia da Covid-19, nonostante le limitazioni imposte per contenere la diffusione del virus, è stata celebrata in tutto in Mondo con tante iniziative che hanno sfruttato le piattaforme online.

Ricordare l’orrore dell’Olocausto degli ebrei, deportati e uccisi nei campi di sterminio dai nazisti, con la colpevole complicità dei fascisti, è un dovere soprattutto per trasmettere il ricordo alle nuove generazioni, quelle che non hanno vissuto direttamente la guerra e che non hanno più tanti testimoni diretti di quelle vicende, che hanno insanguinato l’Europa quasi ottant’anni fa.

24live ha così deciso di condividere la proposta della sezione Fidapa di Barcellona, con il ruolo di media partner in un convegno online organizzato sabato 30 gennaio a partire dalle 18. La redazione ha messo a disposizione la sua piattaforma, per trasmettere l’evento sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di 24live. L’iniziativa, coordinata dalla presidente della Fidapa di Barcellona, Tania Crisafulli, dal titolo “La Shoah: passato e presente… la memoria dimenticata”, proverà a raccontare la violazione dei diritti umani, partendo dall’Olocausto, ma attualizzando il problema con le testimonianze sulle persecuzioni che ancora oggi, nel 2021, ci sono in diverse aree d’Europa.

L’incontro sarà introdotto dai saluti del direttore di 24live Giuseppe Puliafito, dalla presidente della sezione Fidapa di Barcellona P.G. Tania Crisafulli, e dalla presidente Fidapa del Distretto Sicilia, Maria Ciancitto. Il vice presidente della Pro Loco Manganaro, Salvatore Scilipoti, relazionerà sulla storia della Shoah, prima di raccontare le persecuzioni degli ultimi dieci anni. Il moderatore dell’incontro, il sociologo Tindaro Bellinvia, introdurrà infatti gli interventi di Anush Gasparyan, prof.ssa all’Università Statale Linguistica V. Brussov di Yerevan che affronterà il tema del genocidio armeno, e di Gianfranco Schiavone, componente del direttivo dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, che parlerà delle persecuzioni nella penisola balcanica. Il tema della violazione dei diritti umani in altre aree del Mondo sarà al centro anche delle riflessioni dello stesso Bellinvia.

Vi diamo appuntamento per sabato 30 gennaio alle 18, sulla pagina Facebook (clicca qui) e sul canale Youtube (clicca qui), per seguire l’incontro “La Shoah: passato e presente… la memoria dimenticata”.