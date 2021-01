L’ex segretario Torre chiarisce l’operato del presidente Angelo Paride Pino

L’ex segretario generale di Palazzo Comunale Giuseppe Torre ha risposto alla Regione, inviando una relazione in merito all’esposto presentato da sei consiglieri comunali, che contestavano l’operato del presidente del consiglio Angelo Paride Pino, accusato di aver interrotto gli interventi in aula di alcuni esponenti dell’opposizione e del gruppo misto.

Nelle sua nota, Giuseppe Torre ha riscontrato il rispetto del regolamento da parte del presidente nella gestione dei tempi di intervento, su cui si basava gran parte dell’esposto. Allo stesso modo ha dato ragione allo stesso Angelo Paride Pino sulle scelte della composizione delle commissioni permanenti, in risposta alle contestazioni dei consiglieri David Bongiovanni e Ilenia Torre sul loro inserimento nella terza e nella seconda commissione. L’ex segretario ha poi valutato in modo corretto la partecipazione al voto consiliare da remoto del consigliere Sebastiano Miano, durante la seduta del 27 novembre 2020. Sul punto i consiglieri d’opposizione avevano contestato l’utilizzo di un sistema di collegamento (whatsapp) che non consentiva ai consiglieri di interagire direttamente con il collega.

L’unico punto su cui l’ex segretario ha in qualche modo dato ragione ai consiglieri che hanno presentato l’esposto è quello della mancata costituzione del gruppo Fratelli d’Italia, con la presenza di un solo consigliere Melangela Scolaro, eletta nella lista della Meloni. Il dottore Torre, dopo un’attenta interpretazione del regolamento, ha riscontrato la necessità del riconoscimento del Gruppo “Fratelli d’Italia” come autonomo rispetto al gruppo misto. Il presidente Angelo Paride Pino, che si era attenuto ad una prima interpretazione dello stesso segretario in senso più restrittivo, attende adesso il parere della Regione, per procedere alla costituzione dello stesso gruppo consiliare, assegnando il ruolo di capogruppo alla stessa Scolaro e ridando una rappresentatività al partito di Fratelli d’Italia.

I consiglieri d’opposizione e del gruppo misto hanno annunciato un’ulteriore integrazione all’esposto presentato, dopo quando accaduto nella seduta straordinaria del 4 gennaio 2021 sul tema della salvaguardia dell’ospedale Cutroni Zodda, quando si registrò un duro confronto in aula tra il presidente Pino e la consigliera Scolaro, che venne espulsa da quella seduta.