“Il Giorno della Memoria”, il sindaco ricorda le vittime della follia nazifascista

Si è svolta questa mattina alla Villa Primo Levi di Barcellona Pozzo di Gotto la cerimonia di commemorazione della Shoah che si celebra ogni anno, il 27 gennaio. Presenti alla cerimonia il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Viviana Dottore.

“La vicenda della pandemia dilagante – ha affermato il Primo Cittadino – quest’anno purtroppo ci impedisce di tenere pubbliche manifestazioni come ciascuno di noi avrebbe voluto, tuttavia abbiamo voluto fare comunque un gesto, un gesto piccolo che vuole essere allo stesso tempo segno del pensiero che tutta la comunità barcellonese non trascura mai di rivolgere alle vittime dell’Olocausto e segno della ripulsa nei confronti della guerra, della violenza e della sopraffazione, deponendo un mazzo di fiori presso la lapide che all’ingresso della Villa comunale ad egli dedicata riporta le parole potenti con cui in “Se questo è un uomo” Primo Levi ci narra di questa immane tragedia dell’umanità.”