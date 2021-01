Covid-19, quattro morti a Messina tra cui un 88enne di origine barcellonese

Si allunga la lista dei decessi da Covid-19 in provincia di Messina. In un mese di gennaio particolarmente pesante con oltre cento morti riscontrati nel messinese, altri quattro persone non ce l’hanno fatta a vincere la battaglia con il virus.

Al Policlinico è stato comunicato il decesso di un 88enne originario di Barcellona e di due donne, una 82enne di Taormina ed una 91enne di Messina, mentre al Papardo è deceduta una sessantenne.

Sul fronte dei ricoveri si registrano al Policlinico 103 i pazienti nei reparti Covid, dei quali 26 in rianimazione, al Papardo 43, di cui 12 in rianimazione, al Neurolesi Piemonte 8 in terapia intensiva e al Cutroni Zodda di Barcellona 30 in degenza ordinaria. Di fatto, a Messina restano liberi soltanto 4 posti letto in terapia intensiva.