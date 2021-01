Covid-19, la Sicilia oggi è in controtendenza rispetto a resto d’Italia

Calano i numeri del contagio in Sicilia, con un 33% in meno di casi rispetto ad una settimana fa. Il dato è in controtendenza con il resto d’Italia, dove si registra un aumento di positivi con 15.204 e 467 le vittime nelle ultime 24 ore. Nell’isola sono 996 i nuovi positivi, secondo il bollettino del ministero della Salute, con 29270 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore ed un tasso di positività del 3,4% (ieri era fermo al 4,1%). In tutta Italia il tasso di positività è del 5,1%. I decessi sono stati 38, con un totale che sale a 3334 dall’inizio della pandemia.