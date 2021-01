Terme Vigliatore, la dirigente Marano contesta lo screening: “Organizzato senza la nostra collaborazione”

Lo screening a favore della popolazione scolastica di Terme Vigliatore, in programma per giovedì 28 prossimo, sembra nascere male. La Dirigente Scolastica Enrica Marano ha infatti pubblicato sul sito istituzionale della scuola, con cui contesta la modalità organizzative del drive-in per il coinvolgimento dell’istituzione scolastica.

“Solo in data odierna – si legge in un avviso – il commissario straordinario dott. Angelo Sajeva ha comunicato a questa istituzione scolastica di aver organizzato in collaborazione con l’ASP n.5 un’attività di screening volontario, mirata all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi per tutta la popolazione scolastica, docenti, alunni, personale ATA dei plessi scolastici ricadenti nel comune di Terme Vigliatore nella giornata di giovedì 28 gennaio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso parcheggio comunale situato dietro il palazzo municipale. Si è spiacenti di informare che né il comune di Terme Vigliatore, né l’USCA di Barcellona P.G. hanno richiesto la partecipazione e la collaborazione di questa istituzione Scolastica per effettuare l’attività prevista, al fine anche di poter concordare gli orari, i tempi, le date, i gruppi per consentire il completo screening della numerosa utenza coinvolta nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio da Covid-19 in vigore nel nostro Istituto. Per opportuna conoscenza, si informa che la popolazione scolastica (Alunni, docenti, ATA)ricadente nel comune di Terme Vigliatore è costituita da 862 persone (722 alunni, 112 docenti e 28 ATA”.

“Si comunica – conclude l’avviso del Dirigente Marano – che non rientrando la suddetta attività di screening all’interno delle attività delle “attività scolastiche” programmate da questa istituzione scolastica, questo Organo di Dirigenza non è legittimato a sospendere le lezioni e il servizio del personale docente e ATA al fine di consentire la partecipazione della popolazione scolastica coinvolta. Gli interessati potranno ovviamente partecipare a titolo personale nel rispetto del proprio orario di servizio. Si auspica per il futuro una maggiore comunicazione e collaborazione istituzionale”.