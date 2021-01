Terme Vigliatore, giovedì 28 gennaio lo screening per le scuole: sabato i test a Castroreale

La popolazione scolastica di Terme Vigliatore, dopo il rientro in presenza di lunedì, potrà sottoporsi allo screening volontario, organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Usca di Barcellona Pozzo di Gotto.

Così come comunato dal commissario ad acta, Angelo Sajeva, il test con il sistema del drive-in è stato fissato per la mattina di giovedì 28 gennaio 2021, dalle 9.30 alle 12.30, nel parcheggio che si trova alle spalle del Palazzo Comunale. Si tratta della stessa location utilizzata per i controlli effettuati sulle singole classi nel periodo autunnale, quando venne riscontrata la positività di docenti ed alunni dell’istituti scolastici della città delle Terme.

Il comandante della Polizia locale Nino Prizzi ed il suo personale ha già avviato la macchina organizzativa perché sono potenzialmente quasi 1000 i tamponi antigenici rapidi da effettuare per alunni, docenti e personale dei diversi plessi comunali. Anche i genitori che accompagneranno i propri figli nella modalità drive/in potranno fare a loro volta il tampone in modo volontario. L’ASP, se le richieste di coloro che vorranno fare i tamponi saranno numerose, provvederà ad organizzare altre giornate di screening. E’ chiaro che per avere un dato attendibile sull’andamento del contagio sarà importante una nutrita partecipazione soprattutto di alunni, docenti e personale scolastico.

Un screening è stato programmato sabato 30 gennaio 2021 a Castroreale

Uno screening sulla popolazione scolastica, con tamponi molecolari, è stato programmato anche a Castroreale nella giornata di sabato 30 gennaio 2021. Il test sarà effettuato in via Siracusa all’ingresso della scuole primarie. Il sindaco Alessandro Portaro con una nuova ordinanza ha prorogato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 27 al 31 gennaio 2021. La riapertura degli istituti in presenza da lunedì 1° febbraio sarà condizionata dall’esito dello screening di sabato.