Negata l’assunzione a una persona con disabilità, ASP Messina deve risarcirla

Una storia di diritti negati a lieto fine è la vicenda che vede protagonista un lavoratore invalido. Nel 2009 , in forza della Legge 68/99 , questa persona era stata avviato al lavoro dall’Ufficio provinciale del Lavoro di Messina presso l’Azienda Sanitaria provinciale di Messina, ma nessuna assunzione era seguita. L’ASP di Messina non avendo, tra l’altro, assolto all’onere di dimostrare l’impossibilità di un utile collocamento del lavoratore presso la propria struttura, è stata condannata al risarcimento in favore del lavoratore per il pregiudizio patrimoniale arrecato per l’intero periodo in cui si è protratta l’inadempienza dell’Azienda stessa. Il pregiudizio economico -e quindi l’entità del risarcimento – è stato commisurato dal Giudice sulla scorta delle retribuzioni mensili spettanti al lavoratore dalla data della mancata assunzione ad oggi.

Il lavoratore, patrocinato dall’avv. Claudio Cannas del Foro di Barcellona P.G., nel corso del giudizio durato 12 anni, ha dimostrato la piena titolarità a vedersi riconosciuto il risarcimento derivante dalla mancata assunzione presso l’azienda resistente, perché in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge : la permanenza dell’iscrizione nelle specifiche liste di collocamento mirato per le categorie protette ed il perdurare dello stato di disoccupazione.