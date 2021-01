L’omicidio di Roberta Siragusa, c’è un video decisivo

Le ultime notizie parlano di un video “che inchioderebbe Pietro Morreale”. Ad annunciarlo è stato Repubblica Palermo, ieri sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale, la telecamera di videosorveglianza di una villetta ha ripreso l’auto di Pietro Morreale mentre sale verso il belvedere, alle 2.37 della notte. Dopo sei minuti torna verso il paese e alle 3.28 un altro passaggio verso il belvedere, dove resta meno di dodici minuti davanti al dirupo, dove poi verrà trovato il corpo della povera ragazza.

Un video che sembrerebbe inchiodare il diciannovenne Pietro Morreale come responsabile della morte di Roberta Siragusa, 17 anni. Per lui, un provvedimento di fermo per omicidio volontario ed occultamento volontario, per lei un’autopsia che farà chiarezza su quanto accaduto.

Un fatto di cronaca nera che ha scosso tutta Caccamo, paese del palermitano dove i due ragazzi vivevano con le rispettive famiglie. Adesso, la comunità è attonita e il dolore delle due famiglie è percepito in maniera pesante da tutta la comunità. Gli episodi che vedevano i due fidanzatini protagonisti di litigi non mancavano e sono stati raccontati a più riprese da tutti: parenti e amici delle vittime. Alla base, probabilmente, la gelosia di Pietro nei confronti di Roberta.

La ragazza, un’aspirante ballerina, è stata trovata all’alba di domenica semi carbonizzata in un burrone a poca distanza della sua abitazione a Caccamo. E’ stato proprio Pietro a indicare, domenica mattina, agli inquirenti il luogo del ritrovamento del cadavere della ragazza. Dopo, però, ha deciso di restare in silenzio e di non parlare più. Così davanti al pm Giacomo Barbaro si è avvalso della facoltà di non rispondere, assistito dai suoi legali.

Adesso, un video sembra lasciare pochissimi – quasi nulli – dubbi sulla sua innocenza.