L’Anpas “Club Radio C.B.” nella rete del Banco Alimentare

L’associazione Anpas “Club Radio C.B.” di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di strutturare la sua adesione alla rete del “Banco Alimentare”. I volontari della Protezione civile diventano infatti parte attiva del programma di aiuti europei agli indigenti, integrando e potenziando la struttura caritatevole già presente sull’intero territorio comunale.

“E’ un servizio di grande importanza – si legge in una nota – particolarmente aggravato in questo periodo di emergenza, che ci rende soddisfatti per l’ulteriore supporto che saremo in grado di poter offrire nel sociale. Tra le varie attività ricordiamo lo Sportello Sociale inaugurato nello scorso mese di giugno. Diversi sono i nuclei familiari già assistiti dall’associazione, sia nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto che Merì”.

Per informazioni è possibile contattare il numero dedicato 3394169692 .