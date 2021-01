Il Torrente Patrì e l’inciviltà: anche carcasse di animali, oltre i rifiuti

Quello che ci propone oggi Carmelo Ceralo di Legambiente del Longano è uno spettacolo increscioso. Una segnalazione che accogliamo e riportiamo.

Un viaggio tra rifiuti di ogni sorta e scarichi illegali, quali amianto , carogne, suppellettili, materiale da demolizione etc., lungo un tratto del Torrente Patrí ricadente nella sponda destra del comune di Castroreale, in particolare nel tratto frazione di Porticato a Protonotaro .

“Adesso – scrive Ceraolo – la materia ha assunto connotati davvero allarmanti , urge intervento di sequestro , bonifica e controllo per questi ladri di futuro che ancora in modo indisturbato continuano a ferire degradando l’ambiente. Le immagini fotografiche (alcune delle quali non sono state pubblicate per non urtare la sensibilità del lettore) parlano da sole. Ci siamo imbattuti anche nel ritrovamento di una cucciolata chiusa in una busta , che grazie al nostro intervento sono stati al momento dati in adozione a una famiglia che amorevolmente li sta accudendo”.