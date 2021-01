Barcellona, verrà inaugurata il 30 gennaio Casa Respiro Don Bosco

“Casa Respiro Don Bosco” è il centro di ospitalità di accoglienza diurna e residenzialità temporanea per soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico che verrà inaugurato a Barcellona Pozzo di Gotto il prossimo 30 gennaio, alle ore 16.

Si tratta di un bene confiscato e affidato in concessione alla Cooperativa “Progetto Dopo di Noi”, l’appartamento di Via Kennedy n. 363 del condominio “Three Palaces”, sarà centro di ospitalità di accoglienza diurna e residenzialità temporanea per soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico.

L’intitolazione è ispirata al fondatore della Congregazione Salesiana che tanto amò i giovani, specialmente i più bisognosi di cure e attenzioni.

Il programma inaugurale prevede la presenza delle autorità civili e la benedizione dei locali da parte del direttore della Casa Salesiana di Barcellona P.G., Don Carmelo Umana.

A causa dell’emergenza sanitaria, il numero dei presenti sarà limitato e saranno rispettate le dovute misure di sicurezza e distanziamento, pertanto l’evento sarà trasmesso sui canali social della Cooperativa Sociale Progetto Dopo di Noi