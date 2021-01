Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Bosco: ecco tutti gli appuntamenti

Gli appuntamenti per la celebrazione della festa in onore di S. Giovanni Bosco inizieranno giovedì 28 gennaio e proseguiranno fino al 31 gennaio. A causa delle normative Covid-19, quest’anno, non sarà consentita la processione per le vie cittadine.

Alla celebrazione eucaristica delle ore 18:00 si accederà in chiesa soltanto con PASS. Sarà, inoltre, trasmessa online sul sito e sulla pagina Facebook dell’Oratorio e sui canali di 24live.it

Di seguito il programma:

Giovedì 28 gennaio

ore 18:30 – Eucarestia

“ACCOGLIERE CON IL CUORE DI DON BOSCO”: Riflessione – testimonianza di C. Passantino e Nica Calabrò. Partecipano Genitori, Educatori, Catechisti, Responsabili e Tecnici delle attività educative, culturali e sportive (CATTAFI- SAVIO ARTE – DB DANCE – DB2000- OR.SA CALCIO e BASKET)

Venerdì 29 gennaio

ore 18:00 – Eucarestia e Adorazione

Con la partecipazione e animazione di ADMA, ASC, EXI

ore 21:00 – GIOCO ON LINE per ragazzi e famiglie (occorre iscriversi)

Sabato 30 gennaio

ore 16:00 – Celebrazione Eucaristica dei ragazzi della catechesi

ore 17.45 – Preghiera di vespri

ore 18:00 – Celebrazione eucaristica animata da ADMA, ASC e EXI

ore 21:30 – VEGLIA DI DON BOSCO in modalità on line

Domenica 31 gennaio – Solennità di San Giovanni Bosco

ore 8:00 – Celebrazione Eucaristica

ore 10:30 – Celebrazione Eucaristica partecipata da DB 2000, OR.SA Basket e Calcio, DB Dance e Savio Arte

ore 12:00 – Celebrazione Eucaristica partecipata da Gruppo Famiglie e Associazione Cattafi

ore 18:00 – Solenne concelebrazione presieduta dal Vicario Foraneo Don G. Currò e animata da “DB MUSIC”