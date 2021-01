L’Igea 1946 chiede chiarezza sulla ripartenza del campionato

Lo stop ai campionati regionali di calcio prosegue ormai da tre mesi e le società attendono indicazioni sulla possibile ripartenza dei tornei dell’Eccellenza alla Terza categoria.

La società dell’Igea 1946 ha diffuso un comunicato sul momento di grande incertezza che sta vivendo tutto il movimento calcistico siciliano, sollecitando una decisione della Figc sulla data della possibile ripartenza dei campionati.

“In questo momento, in cui certamente le priorità sono ben altre, nel mondo del calcio dilettantistico regna l’assoluta incertezza, e ciò di sicuro non incide in positivo sull’ambiente. Calciatori, collaboratori ed ambiente vivono in una sorta di limbo, non sapendo se e quando si ripartirà. Chiediamo ai vertici federali chiarezza immediata, in quanto la situazione si è fatta purtroppo insostenibile, sotto ogni punto di vista“.

I dirigenti sottolineano l’atteggiamento di molti dei atleti giallorossi che, pur avendo richieste dalla serie D, sono rimasti fedeli alla nostra maglia, rinunciando al certo per l’incerto. “Proprio per questo motivo – continua. non possiamo più attendere. Molti dei nostri ragazzi, oltre alla grande voglia di giocare, ne hanno necessità, in quanto è proprio col calcio che mantengono le rispettive famiglie. Chiediamo, pertanto, alla Lega Dilettanti di prendere una decisione, che, nel bene e nel male, sarà da noi accettata. L’importante è farlo immediatamente, senza ulteriori tentennamenti, perchè da questa scelta dipenderà anche il futuro di molte società. Le poche risorse a disposizione, non solo nostre, ma della gran parte delle Associazioni Sportive, vanno centellinate: o nell’ottica di una ripartenza prossima, o in sede di programmazione della prossima stagione sportiva.

In cuore nostro speriamo, a questo punto, di riprendere un torneo che non doveva neppure iniziare, non solo con il senno di poi, ma anche con quello di prima“. Il presidente dell’Igea 1946 Stefano Barresi sin dalla fase di precampionato aveva espresso più di qualche perplessità in merito e adesso chiede che venga stabilita una data per la ripresa, unitamente all’assunzione del Protocollo Sanitario già utilizzato in Serie D: “Domandiamo inoltre di sapere con quale formula, o formule, eventualmente, si sceglierà di tornare a giocare. Ribadiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, l’estrema urgenza di queste scelte. Viceversa, o nella malaugurata ipotesi di necessità dello slittamento della data di inizio, dichiariamo chiusa la stagione, dandoci appuntamento, sin da ora, al campionato 2021-2022″.

Sono domande che rivolgeremo al presidente della Figc Sicila, Sandro Morgana, che domani dalla 17 circa sarà in diretta sui canali social di 24live, in una puntata speciale di “Punti di vista”.