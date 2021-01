La morte di una donna tedesca a Rodì Milici, archiviazione per il marito

La Procura di Barcellona ha archiviato la posizione del marito di una donna commissario del Polizia tedesca, ritrovata senza vita nel 2018 in un B&B di Rodì Milici. L’uomo Werner Stephan Schaefer, anch’egli appartenente alla Polizia tedesca, si trovava in vacanza in Sicilia con la moglie Claudia Gluecker di 59 anni e, dopo i primi accertamenti, venne da subito indagato per il reato di omicidio volontario pluriaggravato.

I Carabinieri di Terme Vigliatore, unitamente ai colleghi del Nucleo operativo radiomobile di Barcellona, erano intervenuti sul posto la sera del 19 gennaio 2018 ed avevano rinvenuto il corpo della vittima disteso a terra nella sala da pranzo rilevando numerose tracce ematiche e diverse ecchimosi. Da qui il sospetto di una lite che avrebbe avuto conseguenze letali. L’indagato, alla presenza del difensore avv. Gaetano Pino, era stato da subito collaborativo con i magistrati inquirenti, che nella fase delle indagini lo hanno interrogato per ben tre volte. Dagli accertamenti del Ris di Messina e dalla autopsia redatta dalla dott.ssa Elvira Ventura Spagnolo su disposizione del Pm De Micheli è emerso successivamente che la donna era deceduta per cause naturali, correlate ad una insufficienza cardiaca, con conseguente lesione miocardica. Per tale ragione il Pm su richiesta del difensore ha chiesto al Gip presso il Tribunale di Barcellona l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato. Il Giudice accogliendo la richiesta ha emesso decreto di archiviazione chiudendo definitivamente il caso.