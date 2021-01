Legambiente segnala discarica nel Torrente Patrì

La Legambiente del Longano APS, a distanza di quattro anni dalla prima denuncia, torna a segnalare la situazione in contrada Porticato nelle zone ricadenti in relitto d’alveo del Torrente Patrì, precisamente in prossimità dell’ingresso dell’oasi del Corpo Forestale, ricadente nel Comune di Castroreale.

La diffusa nota stampa parla di “continui delitti contro l’ambiente, massiccia presenza di inerti da demolizione, di varie tipologie di rifiuti speciali, i quali – per le quantità presenti nell’area interessata – costituiscono a una vera e propria discarica”.























Legambiente del Longano APS si interroga sul motivo di tale scempio soprattutto sui motivi per cui l’area in oggetto non è ancora stata posta sotto sequestro . “Si rimane attoniti, – si legge nella nota – di fronte al continuo progressivo e inarrestabile degrado del Torrente Patrì, ormai ridotto a un grande contenitore di rifiuti di ogni genere a cielo aperto. Pertanto , si chiede agli Organi in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di voler predisporre con cortese sollecitudine, un puntuale sopralluogo del sito per procedere se ve ne siano i presupposti al sequestro dell’area e provvedere alla relativa bonifica, secondo le disposizioni di legge in vigore.