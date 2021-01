La challenge su TikTok costata la vita ad una bimba

L’Ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo non è riuscita a salvare la bimba di 10 anni, morta a causa di una challenge su Tik Tok, il social media più utilizzato da adolescenti e pre-adolescenti. Una cintura stretta al collo e la sfida a chi resiste di più: era questo il gioco a cui ha partecipato la bambina, perdendo la vita. Oggi, i familiari hanno dato il consenso per la donazione degli organi.

La notizia lascia attoniti, senza parole, immensamente tristi e probabilmente assaliti da sensi di colpa. Qual è il fenomeno crescente che non riusciamo a controllare? Cosa si insinua nella mente di bambini e adolescenti per portarli a compiere gesti così estremi?

Abbiamo provato a darci delle risposte e lo abbiamo fatto tramite la voce di esperti, che hanno risposto ad alcuni quesiti. Quando ci sfugge di mano il fenomeno “social network” – ci siamo detti – forse è già tardi e correre ai ripari non significa estirpare il problema, ma solo curarlo.

Tre profili su Facebook e almeno due su TikTok sono i profili della piccola sotto setaccio degli inquirenti che stanno cercando di capire se sia stata lei a creare le identità virtuali o se ci abbia pensato un adulto. Il cellulare sequestrato e due inchieste aperte, una coordinata dal procuratore dei minori Massimo Russo e dal sostituto procuratore Paola Caltabellotta e l’altra dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro, che segue indagini sui reati che coinvolgono le fasce deboli. Se fosse dimostrato che la bambina ha partecipato alla challenge, potrebbe configurarsi l’ipotesi di istigazione al suicidio. In tal caso, però, sarebbe da accertare l’identità del responsabile del reato. Non sono bastate le parole del portavoce di TikTok a consolare la famiglia della piccola, ritrovata ieri nel bagno di casa, priva di sensi. In ospedale, il suo cuore ha ripreso a battere ma la morte cerebrale è stata imminente.

“Quello che è accaduto a Palermo non può che sollecitare ulteriormente il nostro cuore e le nostre menti in un momento già così delicato. L’atteggiamento che tutti dovremmo adottare in situazioni come queste è quello della riflessione e non del giudizio, dell’accoglienza e non dell’accusa. La piccola è figlia di ciascuno di noi, tutti siamo coinvolti nel processo educativo delle nuove generazioni. I giochi che conducono alla morte sono alla portata di tutti, basta fare una passeggiata su internet per accorgersi di quanto sia semplice imbattersi nelle sfide che possono avere esiti tragici. – ha sottolineato Sonja Grasso, psicologa esperta in età evolutiva– Come arriva una ragazzina di 10 anni a questo? Quanto tempo trascorre con il cellulare da sola? Conosce bene dove cercare i contenuti, gli hashtag di suo interesse o vi si imbatte per sbaglio? Come e da chi è gestito il suo profilo, chi ne ha il controllo? Perché è attratta da sfide di questo genere e non si limita a pubblicare il classico balletto? Ha già consapevolezza della gravità della pratica e di cosa potrebbe accadere? Come sta vivendo i primi cambiamenti emotivi e fisici? Come vedete tutti questi interrogativi aprono mondi di considerazioni su vari aspetti della preadolescenza e dell’adolescenza: da quello relazionale/emotivo, a quello metacognitivo ed organizzativo. Una cosa è certa tutti i segnali provenienti da ciascuna di queste macro-aree devono essere letti e monitorati, non possiamo trascurarli o pensarci dopo. Abbiamo il dovere di parlare il più possibile con i nostri ragazzi, fargli sentire che non sono soli, instaurare con loro un rapporto di progettualità e condivisione e non di sole limitazioni. Chi sono gli attori principali di questo processo di tutela? Le famiglie, la scuola, i luoghi di aggregazione, le associazioni sportive e se serve i professionisti. Nessuno è escluso. Il momento storico che stiamo vivendo non aiuta certamente; viene meno l’aggregazione, il confronto sano con i coetanei, lo scambio e il contatto fisico ma il problema dei giovani e i social rimane un’emergenza sociale molto più datata ed in costante aumento. – ha aggiunto la Grasso – E’ necessaria un’attenzione maggiore verso questo fenomeno da parte delle istituzioni, è urgente creare reti con i servizi e potenziare le risorse impiegate negli interventi di prevenzione nelle scuole e negli ambienti in cui i giovani fanno esperienze di crescita, è imprescindibile istruirli ad un utilizzo più consapevole ed adeguato di questi strumenti.”

Interessante anche l’analisi a cura di Sara Ferruggia, psicoterapeuta, che nella sua analisi parla del “debutto sempre più precoce al mondo dei social” e afferma:

“Il mondo dei social, luccicante e pieno di lustrini, può rapidamente diventare oscuro. I primi account vengono registrati ancor prima dei 10 anni e davanti ai nostri occhi abbiamo bambini sempre più iperconnessi e sempre più esposti ad abusi e a comportamenti scorretti, sia da parte del gruppo dei pari che di uno sconosciuto e allargato mondo virtuale. L’uso spropositato di queste piattaforme social, in un periodo così delicato per la formazione dell’identità individuale, incide pesantemente sull’aumento dei problemi di insicurezza, di bassa autostima e di disturbi di tipo ansioso. Il bisogno fondamentale dell’approvazione dell’altro diventa così patologico e profondamente legato al ‘like-addiction’. I bambini affrontano sfide estreme per dimostrare al mondo che loro esistono e che sono meritevoli di amore, valutando se stessi in base al numero dei like ricevuti. Come siamo arrivati fin qui? A causa di un mondo di solitudine e di deprivazione affettiva in cui i modelli primari, reali e insostituibili, quali quelli genitoriali, vengono di fatto sostituiti da tablet e telefonini. Come poter fare qualcosa di diverso? I bambini e gli adolescenti non arrivano mai a compiere gesti tanto estremi, senza aver lasciato sul proprio cammino tanti sassolini che parlano di disagio, malessere e dolore. – aggiunge la Ferruggia che conclude –E’ compito di noi adulti, allora, avere orecchie che ascoltano e occhi che osservano. Un’azione preventiva importante parte dall’educare i genitori ad essere modelli affidabili, credibili e coerenti, riducendo il tempo che noi adulti – in primis – trascorriamo in iperconnessione, creando una solitudine arida con la quale contaminiamo la crescita sana dei nostri figli”.

Sono opinioni di esperti che toccano il cuore del problema che sembra essere un’emergenza sociale senza eguali e che necessita, di certo, di una regolamentazione anche a livello giuridico. Per questo, abbiamo sentito anche l’avv. Antonio Tesoro, fondatore e già presidente Centro Studi Informatica Giuridica di Messina.

“Questo è solo un delle tante vittime che miete la rete. – afferma l’avvocato – Internet è pieno di giochi pericolosi che coinvolgono soprattutto i minori e questo perché la rete è libera, è di tutti e consente la fruizione in maniera quasi incontrollata. I social in particolare poggiano solitamente le basi su norme contrattuali sottoscritte con gli utenti mediante la semplice iscrizione, norme sconosciute o non lette dalla maggior parte degli utenti. Mediante tali norme, il Social media si impegna ad attuare un controllo su contenuti potenzialmente pericolosi, più in particolare vi è un obbligo generico di vigilanza da parte del Social, controllo in massima parte automatizzato mediante algoritmi complessi, basato sulle parole inserite dall’utente o meglio dagli hashtag e nell’ambito delle tematiche pubblicate.

In merito alla regolamentazione giuridica, oggi se è sicuramente configurabile una responsabilità penale ove ne risulti la fattispecie, non è da escludere anche una responsabilità civile per fatto illecito ovvero per omissione di controllo dell’accesso al Social da parte dei minori, ad esempio all’atto della registrazione alla piattaforma web, o ancora mediante il controllo dei contenuti pubblicati pericolosi.

Purtroppo, – ha aggiunto Tesoro –l’incessante evolversi della tecnologia non consente di avere una normativa organica ed aggiornata, non mancando di recente alcuni interventi dell’autorità garante proprio sul Social Tik Tok con riferimento al mancato rispetto del GDPR ovvero di omesso controllo sui dati di iscrizione di un minore. Infine, a complicare la situazione, la circostanza che spesso ci si trova davanti a comportamenti attuati da soggetti aventi sede in un paese diverso dall’Italia, con proprie regolamentazioni ai danni di un soggetto italiano.

Ritengo che oltre all’emanazione di una normativa più idonea in ambito europeo, i Social media debbano attuare un controllo più rigido all’atto della registrazione, oltre che controlli più specifici sui contenuti”.

Spunti interessanti che meriterebbero di essere approfonditi da istituzioni, civili e tutte le forze sociali in campo, affinchè il confronto sui temi possa portare a riflessioni approfondite che traccino le basi per delle linee-guida urgenti e necessarie in materia. La pandemia, come altre difficoltà del nostro tempo costringono i più piccoli ad esprimersi in modi diversi dal consueto. Questa è anche la riflessione dell’ avv. Maria Rita Ielasi che a proposito ha affermato: